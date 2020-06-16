Кремлёв: пока не планируем проводить турниры со зрителями

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что в ближайшее время турниры по боксу будут проходить при пустых трибунах.
Кремлёв: пока не планируем проводить турниры со зрителями
  • РИА Новости

«Пока мы не планируем турниры с болельщиками. Нужно посмотреть на уровень безопасности, провести ещё несколько турниров. А уже потом будем думать над возвращением зрителей», — сказал Кремлёв ТАСС.

15 июня Федерация бокса России в Москве впервые провела турнир по профессиональному боксу после пандемии коронавируса. Следующее мероприятие запланировано на 24 июня.

Ранее Поветкин занял шестое место в рейтинге боксёров-тяжеловесов по версии The Ring.

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