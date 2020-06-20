UFC закроет полулёгкий вес, если Нуньес завершит карьеру

UFC планирует прекратить проведение поединков в женском полулёгком дивизионе в случае завершения карьеры бразильянки Аманды Нуньес.

Об этом заявил глава UFC Дана Уайт, слова которого передаёт MMA Fighting.

«Наверное, мы не будем продолжать поединки в полулёгком дивизионе без Аманды. Только недавно сказал менеджерам подписывать новых девушек, а она заговорила об уходе из спорта. Однако Нуньес может делать всё, что хочет. Скоро у неё появится ребёнок, как профессионал она достигла всего», — рассказал Уайт.

32-летняя Нуньес выступает в ММА с 2008 года, в её активе 20 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах. Она является чемпионкой UFC в полулёгком и легчайшем весе. Она выступает в промоушене с 2013 года.

Ранее сообщалось, что Нуньес победила Спенсер в главном бою UFC 250.