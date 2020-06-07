Нуньес уверенно победила Спенсер в главном бою шоу UFC 250

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Чемпионка UFC в легчайшем весе Аманда Нуньес из Бразилии победила канадку Фелисию Спенсер в главном бою UFC 250 в Лас-Вегасе.
Нуньес уверенно победила Спенсер в главном бою шоу UFC 250
  • © Reuters

На протяжении всех пяти пятиминутных раундов Нуньес владела ощутимым преимуществом. Фактически Спенсер не смогла ничего ей противопоставить. С третьего раунда превосходство чемпионки стало особенно очевидным. Поединок превратился чуть ли не в избиение, однако рефери не спешил давать сигнал об окончании, а Нуньес, в свою очередь, не стремилась добиться досрочной победы.

Счёт судейских записок — 50-44, 50-44, 50-45 в пользу бразильянки, которая оформила 20-й успех в ММА при четырёх поражениях. В последний раз Нуньес проигрывала в 2014 году.

Ранее сообщалось, что Коди Гарбрандт нокаутировал Рафаэля Ассунсао за одну секунду до окончания второго периода.

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