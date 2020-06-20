Сульшер расстроен, что МЮ не сумел обыграть «Тоттенхэм» в 31-м туре АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал ничейный исход матча 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с лондонским «Тоттенхэм Хотспур».

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счётом 1:1. «Тоттенхэм» забил на 27-й минуте. Гол в активе Стивена Бергвейна. МЮ ушёл от поражения благодаря голу с пенальти на 80-й минуте в исполнении Бруну Фернандеша.

«Я немного расстроен тем, что мы не выиграли. Футбол — странная штука. В прошлом году «шпоры» просто избивали нас 40 минут, а сегодня всё было наоборот. Это было хорошее выступление, я разочарован, что набрали одно очко. Думаю, мы заслуживали большего — трёх очков. Мы начали довольно медленно, пропустили необязательный гол — это меня тоже расстраивает. Затем у нас были пять плохих минут, но после этого отрезка, думаю, был лишь вопрос времени, когда мы забьём», — приводит слова Сульшера пресс-служба клуба.

МЮ, набрав 46 очков, занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, «Тоттенхэм» с 42 очками — на восьмом месте.

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