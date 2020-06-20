Мутко считает, что матч «Сочи» — «Ростов» стоило перенести

Короткая ссылка
Бывший министр спорта и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко поделился впечатлениями от матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Ростовом».
Мутко считает, что матч «Сочи» — «Ростов» стоило перенести
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Радоваться таким победам смешно. Вся проблема в том, что это войдёт в историю клуба. Игра забудется, а очки останутся. Безусловно, игру надо было переносить, но не мне судить. На самом деле, конечно, это глупо. Ну попал «Ростов» в такую ситуацию. Но своя рубашка ближе к телу, каждый хочет три очка любой ценой, у каждого своя правда», — приводит слова Мутко ТАСС.

Встреча, прошедшая в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась со счётом 10:1 в пользу хозяев поля.

«Ростов» прибыл на игру неосновным составом. Шестеро игроков основы получили положительные результаты тестов на коронавирус, вся команда была отправлена на карантин.

Ранее главный тренер «Сочи» рассказал, в чём заключается ценность победы над «Ростовом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить