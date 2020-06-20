Мутко считает, что матч «Сочи» — «Ростов» стоило перенести
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- РИА Новости
«Радоваться таким победам смешно. Вся проблема в том, что это войдёт в историю клуба. Игра забудется, а очки останутся. Безусловно, игру надо было переносить, но не мне судить. На самом деле, конечно, это глупо. Ну попал «Ростов» в такую ситуацию. Но своя рубашка ближе к телу, каждый хочет три очка любой ценой, у каждого своя правда», — приводит слова Мутко ТАСС.
Встреча, прошедшая в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась со счётом 10:1 в пользу хозяев поля.
«Ростов» прибыл на игру неосновным составом. Шестеро игроков основы получили положительные результаты тестов на коронавирус, вся команда была отправлена на карантин.
Ранее главный тренер «Сочи» рассказал, в чём заключается ценность победы над «Ростовом».