Мутко считает, что матч «Сочи» — «Ростов» стоило перенести

Бывший министр спорта и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко поделился впечатлениями от матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Ростовом».

«Радоваться таким победам смешно. Вся проблема в том, что это войдёт в историю клуба. Игра забудется, а очки останутся. Безусловно, игру надо было переносить, но не мне судить. На самом деле, конечно, это глупо. Ну попал «Ростов» в такую ситуацию. Но своя рубашка ближе к телу, каждый хочет три очка любой ценой, у каждого своя правда», — приводит слова Мутко ТАСС.

Встреча, прошедшая в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась со счётом 10:1 в пользу хозяев поля.

«Ростов» прибыл на игру неосновным составом. Шестеро игроков основы получили положительные результаты тестов на коронавирус, вся команда была отправлена на карантин.

Ранее главный тренер «Сочи» рассказал, в чём заключается ценность победы над «Ростовом».