Тренер «Ростова»: как мы можем говорить о чём-то положительном после такого матча

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Тренер «Ростова» Заурбек Тедеев прокомментировал поражение своих подопечных от «Сочи» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Тренер «Ростова»: как мы можем говорить о чём-то положительном после такого матча
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«Как мы можем говорить о чём-то положительном после такого матча? Радует только то, что молодые футболисты дебютировали во взрослом футболе. Кто-то мечтает о том, чтобы у него вышли 11 воспитанников в стартовом составе, а у нас сегодня за матч 16 воспитанников приняли участие в игре. Мы матч заканчивали с игроками 16—17 лет. Конечно, такие поражения для любого тренера — это страшное дело. Однако такая ситуация сложилась в стране, в мире. Не смогла наша основная команда прибыть на этот матч и добиться положительного результата», — приводит слова Тедеева «Матч ТВ».

Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась разгромным поражением гостей со счётом 10:1.

«Ростов» прибыл на игру неосновным составом. Шестеро игроков основы сдали положительные тесты на коронавирус, и вся команда была отправлена на карантин.

Ранее главный тренер «Сочи» рассказал, в чём заключается ценность победы над «Ростовом».

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