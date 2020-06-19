Президент «Ростова»: ситуация с коронавирусом сделает нас только сильнее

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Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц прокомментировал ситуацию с шестью заболевшими коронавирусом игроками команды.
Президент «Ростова»: ситуация с коронавирусом сделает нас только сильнее
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«Никто не ожидал на самом деле. Мы всё выполняли: регламент и требования. Ничего страшного. Думаю, эта ситуация сделает нас только сильнее. Наших молодых сегодня поддержим», — приводит слова Арутюнянца «Чемпионат».

После выявления заболевших вся команда и тренерский штаб были отправлены на двухнедельный карантин. В запланированном на 19 июня матче с «Сочи» за «Ростов» сыграют воспитанники академии клуба 2001—2004 годов рождения.

Ранее в «Сочи» ответили на призыв вывести на матч с «Ростовом» молодёжный состав.

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