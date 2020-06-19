Матчи РПЛ будут транслировать в Испании, на Кипре и Балканах, а также в странах ближнего зарубежья

Российская премьер-лига (РПЛ) сообщила о продаже прав на трансляции матчей турнира в зарубежные страны.

Как сообщает пресс-служба лиги, благодаря новым соглашениям матчи РПЛ смогут увидеть зрители в Испании, Боснии и Герцеговине, Греции, Северной Македонии, Сербии, Словении, Хорватии, Черногории, на Кипре, а также в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане и на Украине.

Трансляции начнутся уже в нынешнем сезоне с матчей 23-го тура — первого после паузы из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее в РПЛ назвали дату старта нового сезона.