Матчи РПЛ будут транслировать в Испании, на Кипре и Балканах, а также в странах ближнего зарубежья

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Российская премьер-лига (РПЛ) сообщила о продаже прав на трансляции матчей турнира в зарубежные страны.
Матчи РПЛ будут транслировать в Испании, на Кипре и Балканах, а также в странах ближнего зарубежья
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба лиги, благодаря новым соглашениям матчи РПЛ смогут увидеть зрители в Испании, Боснии и Герцеговине, Греции, Северной Македонии, Сербии, Словении, Хорватии, Черногории, на Кипре, а также в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане и на Украине.

Трансляции начнутся уже в нынешнем сезоне с матчей 23-го тура — первого после паузы из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее в РПЛ назвали дату старта нового сезона.

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