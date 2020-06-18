В РПЛ назвали дату старта нового сезона

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал, когда может стартовать сезон-2020/21.
В РПЛ назвали дату старта нового сезона
  • РИА Новости

«Члены исполкома РФС обратились с просьбой увеличить паузу между сезонами. Мы ответили, что после исполкома УЕФА рассмотрим этот вопрос. И сейчас пришли к следующему варианту, что начало нового чемпионата можно сместить на неделю и начать 10 августа. Соответственно, будут задействованы 8, 9 и 10-е числа. Это вероятная дата с учётом того, что просьба передвинуть старт была одобрена на исполкоме РФС», — приводит слова Прядкина РИА Новости.

Сезон-2019/20, прерванный пандемией коронавируса, планируется доиграть в период с 19 июня по 22 июля.

Ранее в РФС ответили, существует ли возможность переноса матча РПЛ «Сочи» — «Ростов».

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