Колосков считает проведение матча «Сочи» — «Ростов» не самым разумным решением

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение о ситуации с матчем 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Ростовом».

«По моему ощущению, проведение матча — не самое разумное решение. Если у большинства игроков «Ростова» отрицательный результат, то можно добавить шестерых игроков из резерва. Можно одну игру в Сочи пропустить, но потом выйдет нормальный мужской состав, который будет бороться, а не отбывать номер. Есть РФС и РПЛ, которые принимают решение, и разве это нормально: заставить юношей против мужиков играть? И где гарантии, что они здоровы?» — приводит слова Колоскова ТАСС.

Вопрос о возможном переносе матча возник после того, как «Ростов» ушёл на двухнедельный карантин из-за шести положительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию у футболистов. Матч «Сочи» — «Ростов» запланирован на 19 июня на стадионе «Фишт».

Ранее сообщалось, что «Ростов» начал дозаявлять молодых футболистов для участия в матче с «Сочи».