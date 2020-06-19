Цорн: «Спартаку» мало 10% заполняемости стадиона

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Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что его клуб пытается лоббировать увеличение количества болельщиков, которым будет разрешено посещать матчи Российской премьер-лиги (РПЛ).
Цорн: «Спартаку» мало 10% заполняемости стадиона
  • РИА Новости

«Нас не может удовлетворить 10% заполняемости стадиона. Это мало, мы хотим видеть наших болельщиков. Ситуация тяжёлая по поводу расширения до 30%. Мы не можем без фанатской трибуны. Пытаемся отстаивать позицию, что надо пускать больше 10% зрителей. Тяжело рассчитать на правильный подход здесь. Мы пока не можем повлиять на эту ситуацию», — заявил Цорн в эфире YouTube-канала «Дневник фаната». 

Матчи РПЛ возобновятся при зрителях, однако, согласно постановлению Роспотребнадзора, на трибунах может присутствовать не более 10% болельщиков от общей вместительности стадиона.

Ранее Тедеско рассказал о состоянии игроков «Спартака» после паузы в РПЛ.

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