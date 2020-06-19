На матч с «Сочи» отправятся минимум пятеро футболистов «Ростова-2003»

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На матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» отправятся как минимум пять игроков «Ростова» 2003 года рождения.
На матч с «Сочи» отправятся минимум пятеро футболистов «Ростова-2003»
  • РИА Новости

Об этом сообщает Metaratings.ru. Среди них будут нападающий Алексей Корниенко, защитник Алексей Михайлов и полузащитник Дмитрий Кумсаров. Помимо игроков «Ростова-2003», за основной состав сыграют футболисты дубля «Ростова», которыми ранее были получены отрицательные результаты тестов на COVID-19 и которые не контактировали с игроками основы, заболевшими коронавирусом.

Накануне в «Ростове» было выявлено шесть случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 42 сотрудника «Ростова» — все игроки основного состава, тренерский штаб и персонал команды — ушли на карантин.

Матч «Сочи» — «Ростов» должен состояться 19 июня. Начало встречи — в 20:00 мск.

Ранее спонсор «Ростова» призвал перенести матч с «Сочи».

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