Аршавин подтвердил интерес «Арсенала» к Азмуну

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Экс-футболист «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин заявил, что английский клуб интересуется нападающим питерцев Сердаром Азмуном.
Аршавин подтвердил интерес «Арсенала» к Азмуну
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Азмун? Интерес к нему есть. Из «Арсенала» мне никто не звонил и про него не спрашивал. Агенты выходили, но я переправлял их к Хавьеру Рибалте. Интерес есть, но здесь решение должны принимать главный тренер и президент клуба, насколько выгодным будет предложение за него и кто будет играть на месте Сердара, если он уйдёт», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне иранский форвард сыграл в 21 матче Российской премьер-лиги, стал автором десяти забитых мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее Аршавин заявил, что Шатов решил покинуть «Зенит». 

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