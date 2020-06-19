Аршавин заявил, что Шатов решил покинуть «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин, который в ближайшее время должен получить должность в структуре клуба, рассказал о будущем полузащитника петербургской команды Олега Шатова.

«Зенит» обладает сильнейшим составом, есть ряд возрастных футболистов. Тот же Шатов, насколько я знаю, решил покинуть «Зенит». Поэтому летом работу на трансферном рынке придётся вести. Надеюсь, что с учётом Лиги чемпионов. Работы будет достаточно», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Шатов забил два гола и сделал две голевые передачи в восьми матчах за «Зенит».

Ранее Медведев прокомментировал слухи о новой должности Аршавина в «Зените».