РФС проконтролирует распределение средств из компенсации за трансфер Головина

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Российский футбольный союз (РФС) будет контролировать распределение средств из компенсации за трансфер полузащитника сборной России Александра Головина из московского ЦСКА в клуб французской Лиги 1 «Монако».
РФС проконтролирует распределение средств из компенсации за трансфер Головина
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Наша задача сейчас заключается в том, чтобы все эти деньги целиком и полностью были направлены в те школы и тем людям, которые участвовали в становлении Александра Головина. Мы будем очень аккуратны и сделаем всё, чтобы ни один рубль не попал к тем людям, которые не имеют отношения к его воспитанию, чтобы средства были потрачены на развитие региона, который подготовил такого замечательного футболиста», — приводит ТАСС слова генерального секретаря РФС Александра Алаева.

Головин перешёл из ЦСКА в «Монако» в 2018 году. Стоимость трансфера составила €30 млн.

Ранее бывший тренер Головина Сергей Васютин прокомментировал информацию о солидарных выплатах спортивным школам за воспитание игрока.

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