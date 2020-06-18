РФС проконтролирует распределение средств из компенсации за трансфер Головина

Российский футбольный союз (РФС) будет контролировать распределение средств из компенсации за трансфер полузащитника сборной России Александра Головина из московского ЦСКА в клуб французской Лиги 1 «Монако».

«Наша задача сейчас заключается в том, чтобы все эти деньги целиком и полностью были направлены в те школы и тем людям, которые участвовали в становлении Александра Головина. Мы будем очень аккуратны и сделаем всё, чтобы ни один рубль не попал к тем людям, которые не имеют отношения к его воспитанию, чтобы средства были потрачены на развитие региона, который подготовил такого замечательного футболиста», — приводит ТАСС слова генерального секретаря РФС Александра Алаева.

Головин перешёл из ЦСКА в «Монако» в 2018 году. Стоимость трансфера составила €30 млн.

Ранее бывший тренер Головина Сергей Васютин прокомментировал информацию о солидарных выплатах спортивным школам за воспитание игрока.