Владелец «Сочи» высказался о позиции клуба по матчу РПЛ с «Ростовом»

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Владелец «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал позицию клуба относительно возможности переноса матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
Владелец «Сочи» высказался о позиции клуба по матчу РПЛ с «Ростовом»
  • РИА Новости

«Изменилась ли позиция клуба по игре с «Ростовом»? Нет. Я не могу пойти против команды!» — приводит слова Ротенберга РИА Новости.

Вопрос вокруг возможного переноса матча возник после того, как «Ростов» ушёл на двухнедельный карантин из-за шести положительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию у футболистов. Матч «Сочи» — «Ростов» запланирован на 19 июня на стадионе «Фишт».

Ранее в РФС ответили, существует ли возможность переноса матча РПЛ «Сочи» — «Ростов».

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