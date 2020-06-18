Балахничёв не будет экстрадирован во Францию в случае обвинительного приговора суда

Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) и экс-казначей Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF) не будет выдан во Францию в случае обвинительного приговора французского суда.

Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев.

Французская прокуратура просит осудить Балахничёва на четыре года тюрьмы по делу о коррупции и получении взяток в обмен на сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов. Кроме того, функционера требуют оштрафовать на €1,8 млн.

«В случае вынесения обвинительного приговора и наложения уголовного наказания на территории Франции механизм экстрадиции, предусмотренный международным правом, работать не будет. В соответствии с действующим законодательством граждане России, которые считаются преступниками в других государствах, но пребывают на территории нашей страны, выдаче не подлежат», — заявил Алексеев.

Ранее также сообщалось, что ВФЛА может грозить $5 млн штрафа в дополнение к $3 млн, уже выплаченным организацией.