Рефери Гаврилин не понимает, где мог заболеть COVID-19

Максим Гаврилин, ассистент арбитра матча «Арсенал» — «Спартак» Евгения Турбина, высказался о положительном результате теста на COVID-19.

По его словам, анализ отправлен на дополнительную проверку, а окончательное решение будет вынесено после заключения Роспотребнадзора. Гаврилин отметил, что не имеет жалоб и чувствует себя отлично.

«Никаких симптомов у меня нет. Режим самоизоляции соблюдал очень внимательно, не понимаю, где мог заразиться. Готовился к возобновлению чемпионата дома, каждый день тренировался, работал над физикой. Новость стала полной неожиданностью. Сейчас вынужден уйти на обязательную самоизоляцию», — приводит слова Гаврилина Telegram-канал Российского футбольного союза.

Ранее сообщалось, что симптомы COVID-19 в «Ростове» проявились только у Хорена Байрамяна.