Рефери Гаврилин не понимает, где мог заболеть COVID-19
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По его словам, анализ отправлен на дополнительную проверку, а окончательное решение будет вынесено после заключения Роспотребнадзора. Гаврилин отметил, что не имеет жалоб и чувствует себя отлично.
«Никаких симптомов у меня нет. Режим самоизоляции соблюдал очень внимательно, не понимаю, где мог заразиться. Готовился к возобновлению чемпионата дома, каждый день тренировался, работал над физикой. Новость стала полной неожиданностью. Сейчас вынужден уйти на обязательную самоизоляцию», — приводит слова Гаврилина Telegram-канал Российского футбольного союза.
Ранее сообщалось, что симптомы COVID-19 в «Ростове» проявились только у Хорена Байрамяна.