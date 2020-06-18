Рефери Гаврилин не понимает, где мог заболеть COVID-19

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Максим Гаврилин, ассистент арбитра матча «Арсенал» — «Спартак» Евгения Турбина, высказался о положительном результате теста на COVID-19.
Рефери Гаврилин не понимает, где мог заболеть COVID-19
  • © Waltraud Grubitzsch/ZB
  • globallookpress.com

По его словам, анализ отправлен на дополнительную проверку, а окончательное решение будет вынесено после заключения Роспотребнадзора. Гаврилин отметил, что не имеет жалоб и чувствует себя отлично.

«Никаких симптомов у меня нет. Режим самоизоляции соблюдал очень внимательно, не понимаю, где мог заразиться. Готовился к возобновлению чемпионата дома, каждый день тренировался, работал над физикой. Новость стала полной неожиданностью. Сейчас вынужден уйти на обязательную самоизоляцию», — приводит слова Гаврилина Telegram-канал Российского футбольного союза.

Ранее сообщалось, что симптомы COVID-19 в «Ростове» проявились только у Хорена Байрамяна.

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