Ассистент судьи матча «Арсенал» — «Спартак» сдал положительный тест на коронавирус

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Максим Гаврилин, ассистент главного арбитра Евгения Турбина, сдал положительный тест на коронавирус.
Ассистент судьи матча «Арсенал» — «Спартак» сдал положительный тест на коронавирус
  • РИА Новости

У остальных судей, которые назначены обслуживать матчи 23-го тура РПЛ, заболевания не выявлено, сообщает Telegram-канал Российского футбольного союза. Бригада в составе Турбина, Гаврилина, Игоря Демешко и резервного рефери Алексея Амелина должна работать в субботу, 20 июня, на встрече между «Арсеналом» и «Спартаком» в Туле.

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