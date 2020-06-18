Вернер прокомментировал свой переход в «Челси»

Нападающий сборной Германии по футболу Тимо Вернер прокомментировал свой переход из «Лейпцига» в «Челси».

По словам 24-летнего футболиста, он был рад заключить контракт с лондонцами и гордится тем, что перешёл в этот клуб.

«Конечно, я хочу поблагодарить «Лейпциг» и его фанатов за фантастические четыре года. Вы навсегда останетесь в моём сердце. Я с нетерпением жду следующего сезона со своими новыми партнёрами, новым тренером и, конечно, фанатами «Челси». Всех нас ждёт очень успешное будущее», — приводит слова Вернера официальный сайт «Челси».

Ранее сообщалось, что Вернер не намерен проводить оставшуюся часть Лиги чемпионов в составе «Лейпцига».