Вернер прокомментировал свой переход в «Челси»

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Нападающий сборной Германии по футболу Тимо Вернер прокомментировал свой переход из «Лейпцига» в «Челси».
Вернер прокомментировал свой переход в «Челси»
  • Reuters

По словам 24-летнего футболиста, он был рад заключить контракт с лондонцами и гордится тем, что перешёл в этот клуб.

«Конечно, я хочу поблагодарить «Лейпциг» и его фанатов за фантастические четыре года. Вы навсегда останетесь в моём сердце. Я с нетерпением жду следующего сезона со своими новыми партнёрами, новым тренером и, конечно, фанатами «Челси». Всех нас ждёт очень успешное будущее», — приводит слова Вернера официальный сайт «Челси».

Ранее сообщалось, что Вернер не намерен проводить оставшуюся часть Лиги чемпионов в составе «Лейпцига».

 

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