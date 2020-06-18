Кремлёв выразил готовность провести боксёрский бой между Плющенко и Навальным

В Федерации бокса России (ФБР) выразили готовность организовать бой между фигуристом Евгением Плющенко и оппозиционным политиком Алексеем Навальным.

До этого двукратный олимпийский чемпион заявил о решимости выйти на ринг после того, как Навальный высказался о его семье.

«Они оба не боксёры, вот они могут выйти на ринг. Мы им всё оплатим, организуем этот бой, обоим заслуженных тренеров по боксу порекомендуем. Можем дать перчатки олимпийского спорта, а не профессионального, чтобы не было сильного урона», — приводит слова генерального секретаря ФБР Умара Кремлёва Sport24.

Ранее сообщалось, что Плющенко прокомментировал присвоение ему статуса тренера сборной России по фигурному катанию.