Плющенко готов провести бой с Навальным

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко признался, что готов выйти на ринг с оппозиционером Алексеем Навальным.
Плющенко готов провести бой с Навальным
  • РИА Новости

«Я готов выйти в ринг с тем же Навальным. Хочет — пожалуйста, пусть докажет. Как раньше, была же дуэль. Давайте, можем дуэль сделать, а можем — спарринг: наденем перчатки, капы, шлем, если он ему нужен. И можем высказаться по-спортивному», — цитирует Плющенко kp.ru.

По словам двукратного олимпийского чемпиона, он очень любит единоборства и уделяет много времени тренировкам. По его словам, он активно занимается кикбоксингом, а его наставником является трёхкратный чемпион мира по данному виду спорта Александр Липовой.

Ранее Плющенко ответил на критику со стороны Навального.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить