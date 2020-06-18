Плющенко готов провести бой с Навальным

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко признался, что готов выйти на ринг с оппозиционером Алексеем Навальным.

«Я готов выйти в ринг с тем же Навальным. Хочет — пожалуйста, пусть докажет. Как раньше, была же дуэль. Давайте, можем дуэль сделать, а можем — спарринг: наденем перчатки, капы, шлем, если он ему нужен. И можем высказаться по-спортивному», — цитирует Плющенко kp.ru.

По словам двукратного олимпийского чемпиона, он очень любит единоборства и уделяет много времени тренировкам. По его словам, он активно занимается кикбоксингом, а его наставником является трёхкратный чемпион мира по данному виду спорта Александр Липовой.

Ранее Плющенко ответил на критику со стороны Навального.