Плющенко резко ответил на критику Навального

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отреагировал на критику оппозиционера Алексея Навального.
Плющенко резко ответил на критику Навального
  • globallookpress.com

«Забавно, конечно, слышать от тебя про совесть. О каком гражданском обществе можно говорить, если голосовать можно только за тебя, а когда не за тебя, то по твоей указке?» — написал Плющенко в сториз в своём Instagram, прикрепив оскорбительный комментарий Навального.

Спортсмен также отметил, что каждый человек имеет право свободно высказываться о своей позиции.

«Мне стыдно жить с тобой в одной стране! Если у тебя есть вопросы ко мне — готов по-мужски обсудить» — добавил Плющенко.

Навальный раскритиковал фигуриста и его жену Яну Рудковскую за опубликованный в Instagram Плющенко ролик о голосовании по поправкам к Конституции России, в котором также снялся их семилетний сын Александр. 

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