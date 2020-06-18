Плющенко прокомментировал присвоение ему статуса тренера сборной России по фигурному катанию

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился мнением о решении присвоить ему статус тренера сборной России.
Плющенко прокомментировал присвоение ему статуса тренера сборной России по фигурному катанию
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Новость вышла, все начали звонить и поздравлять, что сенсация, ты стал тренером всей сборной страны. Я вошёл одним из тренеров, а таких у нас предостаточно, в сборную страны. В моём ключе — это помощь спортсменам, если она нужна», — цитирует Плющенко kp.ru.

Как объяснил Плющенко, он вошёл в состав тренерского штаба национальной команды России, члены которого занимаются со спортсменами, представляющими сборную страны. Помимо него, туда входят такие прославленные специалисты, как Татьяна Тарасова, Алексей Мишин, Этери Тутберидзе и другие. 

При этом Плющенко отметил, что в настоящее время располагает рядом спортсменов, которые входят в состав первой или молодёжной сборной России. В качестве примеров он привёл Александру Трусову, Кирилла Сарновского и других.

Ранее глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков объяснил включение в список тренеров национальной сборной двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

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