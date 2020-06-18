Газзаев: «Ростову» не нужно засчитывать поражение в матче 23-го тура

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев убеждён, что «Ростову» не нужно засчитывать поражение в матче 23-го тура чемпионата страны с «Сочи».
Газзаев: «Ростову» не нужно засчитывать поражение в матче 23-го тура
  • РИА Новости

Игра должна состояться 19 июня, однако накануне стало известно об уходе «Ростова» в полном составе на карантин. В анализах шести футболистов клуба на коронавирусную инфекцию выявили отклонения от нормы.

«Думаю, не надо засчитывать техническое поражение. Конечно, никто не застрахован от этого. Мы должны думать о здоровье людей. Почему ввели ограничение на количество зрителей? Потому что думают о здоровье не только игроков, но и болельщиков», — приводит слова Газзаева РИА Новости.

Ранее сообщалось, что специалист назвал самую большую проблему в детском футболе в России.

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