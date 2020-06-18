Газзаев назвал самую большую проблему в детском футболе в России

Бывший главный тренер московского ЦСКА, а ныне глава комитета по делам национальностей Госдумы России Валерий Газзаев назвал самую большую проблему в детском футболе.

«Самая большая проблема в детском футболе — тренерские кадры. Сегодня 10 тыс. тренеров занимаются детским футболом, всего 3 тыс. только лицензированы», — приводит слова Газзаева РИА Новости.

Он отметил, что в Германии 70 тыс. лицензированных детских специалистов, в отличие от России. Кроме того, депутат обратил внимание на проблему зарплат тренеров в регионах, из-за чего не всегда наставники готовы отдаваться своему делу. При этом Газзаев заявил, что футбол всё равно является самым популярным видом спорта в стране и активно развивается.

«У нас есть большие возможности в крупных городах, и в регионах также есть условия», — сказал Газзаев.

Ранее сообщалось, что чемпион мира и Европы по футболу назвал стадион в Краснодаре одним из лучших в мире.