Чемпион мира и Европы по футболу назвал стадион в Краснодаре одним из лучших в мире

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Чемпион мира и Европы по футболу в составе сборной Франции Кристиан Карамбё поделился воспоминаниями о первенстве планеты в России и отдельно отметил стадион в Краснодаре.
Чемпион мира и Европы по футболу назвал стадион в Краснодаре одним из лучших в мире
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«В Краснодаре же мы увидели какой-то прекрасный стадион. Он очень красивый и функциональный. Один из лучших в мире», — цитирует Карамбё газета «Известия».

Также французский спортсмен отметил, что испытал позитивные эмоции, пребывая в России во время проведения чемпионата мира по футболу. По его словам, он смог «по-другому посмотреть на Россию». Как признался Карамбё, он сумел посетить несколько городов, увидеть праздник на улицах страны.

Карамбё известен по выступлениям за французские «Нант» и «Бастию», итальянскую «Сампдорию», английский «Мидлсбро», греческий «Олимпиакос» и мадридский «Реал». В 1998 году он стал чемпионом мира в составе сборной Франции, а два года спустя выиграл первенство континента.

Ранее бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер сказал, почему необходимо обязательно посетить Россию. 

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