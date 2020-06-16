Экс-глава ФИФА Блаттер ответил, почему нужно обязательно побывать в России

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер сказал, почему необходимо обязательно посетить Россию.

«В России обязательно нужно побывать — по социальным и культурным причинам. И особенно из-за местной кухни. Где бы вы ни оказались, на большом государственном приёме или в скромной квартире, гостю всегда дадут лучшее и в огромном количестве», — цитирует Блаттера «Спорт-Экспресс».

По словам бывшего президента ФИФА, работая в Международной федерации футбола он неоднократно приезжал в Россию. Блаттер признался, что до сих пор ощущает связь со страной, и отметил, что там его всегда ждал тёплый приём.

Как сказал швейцарец, самыми тёплыми воспоминаниями для него являются общение с экс-президентами Российского футбольного союза (РФС) Вячеславом Колосковым и Виталием Мутко.

Ранее в Швейцарии возбудили дело против бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера по обвинению в нецелевом использовании $1 млн.