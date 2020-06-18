Карамбё сомневается, что Головину стоит переходить в ПСЖ
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«В Париже очень высокая конкуренция в средней линии, там можно остаться без игровой практики. Не знаю, насколько сейчас это лучший выбор для Головина. Думаю, он ещё успеет поиграть в топ-клубе», — цитирует Карамбё газета «Известия».
В минувшем сезоне Головин провёл 30 матчей за «Монако», в которых забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.
Ранее чемпион мира по футболу похвалил игру Головина в «Монако».