Карамбё сомневается, что Головину стоит переходить в ПСЖ

Чемпион мира по футболу 1998 года в составе сборной Франции Кристиан Карамбё поделился мнением по поводу возможного перехода российского полузащитника Александра Головина из «Монако» в ПСЖ.

«В Париже очень высокая конкуренция в средней линии, там можно остаться без игровой практики. Не знаю, насколько сейчас это лучший выбор для Головина. Думаю, он ещё успеет поиграть в топ-клубе», — цитирует Карамбё газета «Известия».

В минувшем сезоне Головин провёл 30 матчей за «Монако», в которых забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.

Ранее чемпион мира по футболу похвалил игру Головина в «Монако».