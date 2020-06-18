Чемпион мира по футболу похвалил игру Головина в «Монако»

Чемпион мира по футболу 1998 года в составе сборной Франции Кристиан Карамбё оценил выступление российского полузащитника Александра Головина в составе «Монако».

«Головин — очень сильный хавбек с высоким игровым интеллектом. Радует, что он выбрал клуб, где имеет постоянную игровую практику. Это очень важно для молодого игрока. С каждым годом он будет всё больше прогрессировать в «Монако», — цитирует Карамбё газета «Известия».

В минувшем сезоне Головин провёл 30 матчей за «Монако», в которых забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.

Ранее бывший тренер Головина Сергей Васютин, прокомментировал информацию о солидарных выплатах спортивным школам за воспитание игрока.