Чемпион мира по футболу похвалил игру Головина в «Монако»
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«Головин — очень сильный хавбек с высоким игровым интеллектом. Радует, что он выбрал клуб, где имеет постоянную игровую практику. Это очень важно для молодого игрока. С каждым годом он будет всё больше прогрессировать в «Монако», — цитирует Карамбё газета «Известия».
В минувшем сезоне Головин провёл 30 матчей за «Монако», в которых забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.
Ранее бывший тренер Головина Сергей Васютин, прокомментировал информацию о солидарных выплатах спортивным школам за воспитание игрока.