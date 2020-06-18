Экс-футболист ЦСКА с недоумением отреагировал на возобновление чемпионата Бразилии

Японский полузащитник «Ботафого» Кейсуке Хонда с недоумением отреагировал на возобновление чемпионата Бразилии по футболу.

«16 июня. Инфицированы 34 918. Умерли 1282. Я сумасшедший, но хочу знать логическую причину, почему мы перезапускаем лигу?» — написал Хонда в своём Twitter.

Хонда известен в России по выступлениям за московский ЦСКА, за который он играл с 2010 по 2013 год. Также японец защищал цвета итальянского «Милана».

Чемпионат Бразилии был прерван из-за пандемии коронавируса.

Ранее полузащитник Дрис Мертенс рассказал, как коронавирус повлиял на его решение продлить контракт с «Наполи».