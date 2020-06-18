The Athletic включил Панарина и Радулова в тройку лучших подписаний свободных агентов за десять лет
- Reuters
Полный рейтинг представлен на сайте издания.
Лидером списка является переход Эрика Стаала в «Миннесоту Уайлд» в 2016 году. На второй позиции расположился Панарин, подписавший контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» в 2019-м. Тройку лучших переходов замыкает соглашение Радулова с «Даллас Старз» в 2017 году.
Ранее The Athletic признал контракт Ильи Ковальчука с «Нью-Джерси Дэвилз» худшим за прошедшее десятилетие в НХЛ.