The Athletic включил Панарина и Радулова в тройку лучших подписаний свободных агентов за десять лет

Российские нападающие Артемий Панарин и Александр Радулов включены в тройку лучших подписаний неограниченно свободных агентов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за последнее десятилетие по версии The Athletic.

Полный рейтинг представлен на сайте издания.

Лидером списка является переход Эрика Стаала в «Миннесоту Уайлд» в 2016 году. На второй позиции расположился Панарин, подписавший контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» в 2019-м. Тройку лучших переходов замыкает соглашение Радулова с «Даллас Старз» в 2017 году.

Ранее The Athletic признал контракт Ильи Ковальчука с «Нью-Джерси Дэвилз» худшим за прошедшее десятилетие в НХЛ.