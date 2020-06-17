The Athletic признал контракт Ковальчука с «Нью-Джерси» худшим за прошедшее десятилетие в НХЛ

Американский портал The Athletic составил рейтинг топ-15 худших контрактов на рынке свободных агентов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в прошедшем десятилетии.

Худшим контрактом в рейтинге была признана сделка российского форварда Ильи Ковальчука с «Нью-Джерси Дэвилс», датированная сентябрём 2010 года. Контракт был рассчитан на 15 лет при общей сумме $100 млн. Договор был расторгнут через три года по инициативе самого хоккеиста — он вернулся в КХЛ, где перешёл в СКА.

Также в топ-15 присутствует ещё один россиянин. На 15-й строчке оказался договор защитника Антона Волченкова, подписавшего в 2010 году шестилетний контракт с «Нью-Джерси» на $25,5 млн. Через четыре года «Дэвилс» выкупили россиянина.

Ранее Тарасенко признался, что запаниковал из-за остановки сезона НХЛ.