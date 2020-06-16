Тарасенко признался, что запаниковал из-за остановки сезона НХЛ

Короткая ссылка
Форвард клуба «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко рассказал, как отреагировал на приостановку Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона из-за коронавируса.
Тарасенко признался, что запаниковал из-за остановки сезона НХЛ
  • Reuters

«Паника небольшая была у меня, мне оставалось пять-шесть дней, и я бы смог выйти на лёд. Пауза затянулась, конечно. Мы все соскучились по хоккею, по эмоциям от игры. Не знаю, сколько продлится тренировочный лагерь. Сейчас он запланирован на середину июля, но всё быстро меняется. У нас не будет много времени на раскачку. Мы пропускаем первый раунд, другие команды, которые будут его играть, уже успеют вкатиться. Все команды много отдыхали, потому условия равные», — рассказал Тарасенко в эфире Андрея Степанова в Instagram.

В текущем сезоне из-за травмы плеча россиянин провёл всего десять матчей в регулярном чемпионате лиги, в которых набрал 10 очков (3+7).

Ранее тренер «Сент-Луиса» рассказал о форме Тарасенко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить