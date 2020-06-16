Тарасенко признался, что запаниковал из-за остановки сезона НХЛ

Форвард клуба «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко рассказал, как отреагировал на приостановку Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона из-за коронавируса.

«Паника небольшая была у меня, мне оставалось пять-шесть дней, и я бы смог выйти на лёд. Пауза затянулась, конечно. Мы все соскучились по хоккею, по эмоциям от игры. Не знаю, сколько продлится тренировочный лагерь. Сейчас он запланирован на середину июля, но всё быстро меняется. У нас не будет много времени на раскачку. Мы пропускаем первый раунд, другие команды, которые будут его играть, уже успеют вкатиться. Все команды много отдыхали, потому условия равные», — рассказал Тарасенко в эфире Андрея Степанова в Instagram.

В текущем сезоне из-за травмы плеча россиянин провёл всего десять матчей в регулярном чемпионате лиги, в которых набрал 10 очков (3+7).

Ранее тренер «Сент-Луиса» рассказал о форме Тарасенко.