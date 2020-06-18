Плющенко рассказал о цели работы с Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о планах по сотрудничеству с Александрой Трусовой.

«Для меня на сегодняшний день номер один — воспитать и сделать из Трусовой универсального солдата. Универсальный солдат — это не только прыжковая составляющая, но и чтобы она научилась кататься, делать суперподачи в хореографии. Чтобы она забирала зал не только своими четверными прыжками, а интересными программами и красивыми движениями. Конечно, Трусова дала толчок фигурному катанию, продвинула вперёд. Она поменяла мировоззрение, восприятие женского фигурного катания, что можно прыгать четверные прыжки. Она девочка с большим характером, может, даже со сложным характером. И только такие бывают чемпионы. Мне это близко, приятно, потому что, когда я был спортсменом, я тоже ставил задачу сделать именно сегодня, а не завтра», — приводит слова Плющенко «Комсомольская правда».

Александра Трусова является бронзовым призёром чемпионатов России и Европы.

Ранее Плющенко признался, что его школа фигурного катания убыточна.