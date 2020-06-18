Плющенко признался, что его школа фигурного катания убыточна

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что тратит на свою школу порядка 12 млн рублей в год.

«Это безумные деньги, которые я сейчас трачу ежемесячно. Мне этот бизнес, как многие скажут, не приносит никаких доходов. Он у меня в убыток на 12 млн рублей в год. Но я понимаю, для чего я это делаю. Во-первых, я могу это себе позволить, во-вторых, я хочу воспитать спортсменов», — сказал Плющенко в эфире радио «Комсомольская правда».

В настоящее время в академии бывшего фигуриста занимается бронзовая призёрка чемпионата Европы Александра Трусова.

Ранее Плющенко заявил, что Трусова хотела перейти к нему ещё два года назад.