Плющенко признался, что его школа фигурного катания убыточна

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что тратит на свою школу порядка 12 млн рублей в год.
Плющенко признался, что его школа фигурного катания убыточна
  • globallookpress.com

«Это безумные деньги, которые я сейчас трачу ежемесячно. Мне этот бизнес, как многие скажут, не приносит никаких доходов. Он у меня в убыток на 12 млн рублей в год. Но я понимаю, для чего я это делаю. Во-первых, я могу это себе позволить, во-вторых, я хочу воспитать спортсменов», — сказал Плющенко в эфире радио «Комсомольская правда».

В настоящее время в академии бывшего фигуриста занимается бронзовая призёрка чемпионата Европы Александра Трусова.

Ранее Плющенко заявил, что Трусова хотела перейти к нему ещё два года назад.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить