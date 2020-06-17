В РФС допускают, что могут засчитать «Ростову» технические поражения за пропущенные матчи

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Президент Московской федерации футбола, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин прокомментировал уход ФК «Ростов» на карантин из-за шести положительных тестов на коронавирус среди футболистов команды.
В РФС допускают, что могут засчитать «Ростову» технические поражения за пропущенные матчи
  • РИА Новости

«Мы на исполкоме решили, что надо играть дальше, потому будем действовать в рамках регламента. Очень жаль, что «Ростов» уходит на карантин и пропустит матчи. Не исключаю, что клубу присудят поражения, возможно, даже несколько. Может, получится какие-то игры перенести, чтобы они смогли сыграть. Жизнь продолжается, и каждый может оказаться на месте игроков «Ростова». Их пример даст понять всем, что надо быть ответственнее», — цитирует Анохина «Спорт-Экспресс».

Из-за двухнедельного карантина «Ростов» может пропустить четыре матча РПЛ.

Ранее Широков прокомментировал карантин футбольного клуба «Ростов».

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