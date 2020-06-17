Широков прокомментировал карантин футбольного клуба «Ростов»

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал ситуацию с ФК «Ростов», который ушёл на двухнедельный карантин после того, как тесты на коронавирус у шестерых футболистов показали отклонения от нормы.

«У них все игроки основного состава, получается, сейчас на карантине... Они как раз одни из главных претендентов на борьбу за вторую путёвку в Лигу чемпионов, для них это крайне важно, потому что это пополнение бюджета существенное», — сказал он в ходе стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

При этом он отметил, что в Европе, где продолжаются игры, заболеваний среди спортсменов пока не выявлено.

«В Европе играют, у них почему-то никто не заражается, слава богу. Главное, чтобы и у нас больше никто не заразился. А здесь, вы понимаете, шесть, и они контактировали с 35. Все 42 человека сейчас на карантине. Два матча минимум они пропускают. А когда они будут нагонять, непонятно ни для кого», — добавил он.

Ранее в «Ростове» заявили, что футбольный клуб уходит на двухнедельный карантин. Там заявили, что результаты теста «показали отклонения от нормы у шестерых футболистов основного состава».