Широков прокомментировал карантин футбольного клуба «Ростов»

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Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал ситуацию с ФК «Ростов», который ушёл на двухнедельный карантин после того, как тесты на коронавирус у шестерых футболистов показали отклонения от нормы.
Широков прокомментировал карантин футбольного клуба «Ростов»
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«У них все игроки основного состава, получается, сейчас на карантине... Они как раз одни из главных претендентов на борьбу за вторую путёвку в Лигу чемпионов, для них это крайне важно, потому что это пополнение бюджета существенное», — сказал он в ходе стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

При этом он отметил, что в Европе, где продолжаются игры, заболеваний среди спортсменов пока не выявлено.

«В Европе играют, у них почему-то никто не заражается, слава богу. Главное, чтобы и у нас больше никто не заразился. А здесь, вы понимаете, шесть, и они контактировали с 35. Все 42 человека сейчас на карантине. Два матча минимум они пропускают. А когда они будут нагонять, непонятно ни для кого», — добавил он.

Ранее в «Ростове» заявили, что футбольный клуб уходит на двухнедельный карантин. Там заявили, что результаты теста «показали отклонения от нормы у шестерых футболистов основного состава». 

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