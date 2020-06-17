Непомнящий: не представляю, куда можно переносить матч «Сочи» — «Ростов»

Известный российский специалист Валерий Непомнящий прокомментировал положительные результаты теста на коронавирус шести футболистов «Ростова».

«Игроки и тренерский штаб «Ростова» строго относились к требованиям безопасности. Как так вышло — для меня загадка. Самое обидное, что и времени до старта чемпионата совсем мало. Об остановке речи даже не идёт. Вариантов не так много. Выставлять молодёжный состав опасно, они мало тренировались. Возможно и техническое поражение. График игр и так очень плотный. Не представляю, куда можно перенести эту игру. Может быть, футболисты основы, у которых будет выявлен отрицательный показатель, всё-таки смогут сыграть в ближайших матчах», — цитирует Непомнящего «Чемпионат».

Чемпионат РПЛ, прерванный из-за коронавируса, возобновится 19 июня. В этот день должен был состояться матч «Сочи» — «Ростов», однако у шести футболистов ростовской команды был обнаружен коронавирус, в результате чего клуб ушёл на карантин.

Ранее Колосков заявил, что «Ростов» нужно снимать с чемпионата, если есть опасность массового заражения.