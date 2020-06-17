«Химки» будут играть в ФНЛ, несмотря на получение лицензии для выступления в РПЛ

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» в следующем сезоне будут выступать в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

«История такая: в Российском футбольном союзе есть две лицензии — РФС-1 и РФС-2. Они отличаются друг от друга лишь особенностью бюджета, который заявляет клуб. Видимо, заявлена была та сумма, которой хватило для получения лицензии РФС-1. Но выступать мы будем в ФНЛ в любом случае», — приводит слова Терюшкова РИА Новости.

«Химки» заняли второе место в завершившемся из-за эпидемии коронавирусной инфекции сезоне Футбольной национальной лиги, получив право подняться в Российскую премьер-лигу.

Ранее «Химки» прошли лицензирование для выступления в РПЛ.