«Химки» прошли лицензирование для выступления в РПЛ

Подмосковные «Химки» получили лицензию для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2020/21.

«На сегодняшнем заседании комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов принято решение о выдаче нашему клубу лицензии РФС I, дающей право принять участие в РПЛ в спортивном сезоне-2020/21», — гласит заявление на сайте «Химок».

Сезон Футбольной национальной лиги, где выступали «Химки», был досрочно завершён из-за коронавируса. Подмосковная команда заняла второе место, получив право выступать в РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Химки» подали документы для лицензирования в ФНЛ.