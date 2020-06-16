«Химки» подали документы для лицензирования в ФНЛ

Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что подмосковный футбольный клуб «Химки» подал документы для лицензирования на участие в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в сезоне-2020/21.

«Документы для лицензирования подали, рассмотрение в РФС завтра. Уже завтра должны получить лицензию. Мы подали документы с денежным лимитом, а какая будет лицензия, РФС-1 или РФС-2, они будут решать. Денежный лимит до 350 млн рублей, там деньги муниципальные и деньги инвестора», — приводит слова Терюшкова ТАСС.

После досрочного завершения сезона ФНЛ «Химки» со второго места в лиге напрямую вышли в РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Химки» намерены пройти лицензирование для участия в РПЛ.