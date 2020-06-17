Полузащитник «Спартака» Игнатов летом 2021-го может стать футболистом «Локомотива»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов летом следующего года может пополнить состав «Локомотива».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, Игнатов не намерен продлевать истекающий в конце июня 2021 года контракт со «Спартаком».

Во-первых, в ходе переговоров о пролонгации соглашения возникли сложности из-за желания футболиста повысить свою зарплату до €450—500 тыс. в год.

Во-вторых, Игнатов намерен попробовать свои силы в «Локомотиве». Якобы представители 20-летнего полузащитника убедили руководство железнодорожников в том, что их клиент может стать заменой Алексею Миранчуку.

В текущем сезоне Игнатов провёл один матч в РПЛ, в котором не отметился результативными действиями. Также он принял участие в 16 играх РПЛ, в которых забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Ранее «Химки» прошли лицензирование для выступления в РПЛ.