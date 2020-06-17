В ЦСКА рассказали о распределении мест на матч с «Зенитом»
- © pfc-cska.com
«В соответствии с жеребьёвкой, которая состоялась 12 марта, на игру с «Зенитом» смогут попасть владельцы абонементов «Верю в команду» и абонементов в чётные сектора, которым были разосланы электронные письма», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
Кресла, которые можно будет занимать болельщикам, специально промаркируют с целью соблюдения социальной дистанции. В этой связи не все владельцы абонементов смогут занять свои места.
Ранее совет директоров «Спартака» сделал заявление о распределении билетов на ближайшие домашние матчи.