В ЦСКА рассказали о распределении мест на матч с «Зенитом»

В ЦСКА сделали заявление о распределении билетов на ближайший домашний матч РПЛ с «Зенитом».

«В соответствии с жеребьёвкой, которая состоялась 12 марта, на игру с «Зенитом» смогут попасть владельцы абонементов «Верю в команду» и абонементов в чётные сектора, которым были разосланы электронные письма», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Кресла, которые можно будет занимать болельщикам, специально промаркируют с целью соблюдения социальной дистанции. В этой связи не все владельцы абонементов смогут занять свои места.

Ранее совет директоров «Спартака» сделал заявление о распределении билетов на ближайшие домашние матчи.