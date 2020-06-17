В ЦСКА рассказали о распределении мест на матч с «Зенитом»

Короткая ссылка
В ЦСКА сделали заявление о распределении билетов на ближайший домашний матч РПЛ с «Зенитом».
В ЦСКА рассказали о распределении мест на матч с «Зенитом»
  • © pfc-cska.com

«В соответствии с жеребьёвкой, которая состоялась 12 марта, на игру с «Зенитом» смогут попасть владельцы абонементов «Верю в команду» и абонементов в чётные сектора, которым были разосланы электронные письма», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба. 

Кресла, которые можно будет занимать болельщикам, специально промаркируют с целью соблюдения социальной дистанции. В этой связи не все владельцы абонементов смогут занять свои места. 

Ранее совет директоров «Спартака» сделал заявление о распределении билетов на ближайшие домашние матчи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить