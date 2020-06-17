Уткин призвал отложить проведение матчей РПЛ со зрителями

Блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал информацию о том, что ФК «Ростов» ушёл на карантин из-за подозрения на коронавирус у шестерых футболистов основной команды, и призвал Российскую премьер-лигу (РПЛ) отложить проведение матча с болельщиками на трибунах.

«Ростов» уходит на карантин, COVID-19 подозревают у шестерых. Я не призываю к наказанию. Но установить и назвать путь, которым вирус попал в команду, совершенно необходимо. Глобально — мы в России можем поставить задачу любой сложности. А исполнить — нет. Давайте это признаем и немедленно откажемся от идеи прямо сейчас пускать на стадионы болельщиков. Пустить зрителей очень хочется. Всем. Испанцам, немцам… Нам. Кто самый организованный? Мы? Нет. Есть пара дней, чтобы услышать голос разума. Нужно отложить футбол со зрителями на трибунах», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Чемпионат РПЛ должен возобновиться 19 июня. Роспотребнадзор разрешил присутствие болельщиков на трибунах в количестве не более 10% от вместимости стадиона.

Ранее президент «Ростова» назвал наличие в команде шести заболевших игроков форс-мажором.