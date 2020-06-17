Уткин призвал отложить проведение матчей РПЛ со зрителями

Короткая ссылка
Блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал информацию о том, что ФК «Ростов» ушёл на карантин из-за подозрения на коронавирус у шестерых футболистов основной команды, и призвал Российскую премьер-лигу (РПЛ) отложить проведение матча с болельщиками на трибунах.
Уткин призвал отложить проведение матчей РПЛ со зрителями
  • РИА Новости

«Ростов» уходит на карантин, COVID-19 подозревают у шестерых. Я не призываю к наказанию. Но установить и назвать путь, которым вирус попал в команду, совершенно необходимо. Глобально — мы в России можем поставить задачу любой сложности. А исполнить — нет. Давайте это признаем и немедленно откажемся от идеи прямо сейчас пускать на стадионы болельщиков. Пустить зрителей очень хочется. Всем. Испанцам, немцам… Нам. Кто самый организованный? Мы? Нет. Есть пара дней, чтобы услышать голос разума. Нужно отложить футбол со зрителями на трибунах», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Чемпионат РПЛ должен возобновиться 19 июня. Роспотребнадзор разрешил присутствие болельщиков на трибунах в количестве не более 10% от вместимости стадиона.

Ранее президент «Ростова» назвал наличие в команде шести заболевших игроков форс-мажором.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить