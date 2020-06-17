Футболист Погребняк рассказал, как переболел коронавирусом

Нападающий клуба РПЛ «Урал» Павел Погребняк рассказал о том, как переболел коронавирусом.

«Коварство этой болезни заключается в том, что всё может произойти очень быстро и ты можешь даже этого не ощутить», — приводит слова Погребняка «Екатеринбург Онлайн».

По словам футболиста, высокая температура держалась у него в течение недели, после чего он решил обратиться к врачу. Также Погребняк рассказал, что в больнице его соседями по палате были инженер и фельдшер.

«Узнали меня только на второй день, очень удивились. Конечно, мне было приятно. Еда больничная… Есть можно. Пил компот, по которому очень соскучился ещё со времён детства», — добавил футболист.

Ранее переболевший коронавирусом Погребняк рассказал, когда начнёт тренироваться с «Уралом».