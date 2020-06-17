Ряд турниров по самбо отменён из-за коронавируса

Несколько международных турниров по самбо, значившихся в календаре на 2020 год, были отменены из-за ситуации с коронавирусом.

Так, в этом сезоне не состоятся чемпионат Африки, чемпионат мира среди мастеров и открытый Кубок Европы по самбо. Кроме того, отменён чемпионат мира по пляжному самбо. Организаторы соревнований при вынесении решений руководствовались рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает официальный сайт Международной федерации самбо (FIAS).

«Надеемся, что принятые меры безопасности помогут как можно быстрее справиться с новым вызовом, и уже в ближайшее время мы сможем вернуться в рабочий режим проведения спортивных мероприятий», — заявил президент FIAS Василий Шестаков.

Ранее сообщалось, что двукратный чемпион мира по лёгкой атлетике (бег на 100 м и эстафета 4 х 100 м) Кристиан Коулман временно отстранён от соревновательной практики за нарушение антидопинговых правил.