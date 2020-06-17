Именитому легкоатлету Коулману грозит дисквалификация за нарушение антидопинговых правил

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Двукратный чемпион мира по лёгкой атлетике (бег на 100 м и эстафета 4 х 100 м) Кристиан Коулман временно отстранён от соревновательной практики за нарушение антидопинговых правил.
Именитому легкоатлету Коулману грозит дисквалификация за нарушение антидопинговых правил
  • Reuters

Как сообщает Athletics Integrity Unit (AIU), спортсмен пропустил три допинг-тестирования в течение 12 месяцев: 16 января, 26 апреля и 9 декабря 2019 года. Ранее 24-летний Коулман признавался, что не сдал декабрьский тест, поскольку в положенное время был в магазине и вернулся домой уже после ухода допинг-офицера. Теперь американцу грозит двухлетняя дисквалификация.

Сам Коулман не считает себя виновным.

«Вы знаете, что это неправда. AIU, что-то надо поменять»,— написал легкоатлет в своём Twitter.

Это не первый подобный случай в карьере Коулмана. Однако в прошлый раз наказания удалось избежать: формально три пропущенных допинг-теста уместились в период более 12 месяцев. Американское антидопинговое агентство (USADA) сняло с него обвинения и временную дисквалификацию, после чего Коулман одержал свои победы на ЧМ-2019.

Ранее в «Динамо» подтвердили, что мини-футбольный клуб прекратит своё существование.

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