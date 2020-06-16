World Athletics отказала ВФЛА в отсрочке выплаты штрафа в размере $5 млн
- Reuters
«Подтверждаем, что получили просьбу от ВФЛА об отсрочке. Мы ответили, что никаких изменений в санкциях не будет», — цитирует пресс-секретаря World Athletics Николь Джеффри L'Equipe.
World Athletics оштрафовала ВФЛА на $5 млн и ещё на $5 млн условно за причастность бывшего руководства федерации во главе с Дмитрием Шляхтиным к фальсификации документов в допинговом деле серебряного призёра чемпионата мира по прыжкам в высоту Данила Лысенко. Штраф должен быть выплачен до 1 июля.
Российские спортсмены вынуждены выступать под нейтральным флагом с декабря 2016 года из-за приостановки членства ВФЛА в World Athletics.
Ранее в РУСАДА сообщили, сколько легкоатлетов обратились за письмами для получения нейтрального статуса.