World Athletics отказала ВФЛА в отсрочке выплаты штрафа в размере $5 млн

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отклонила просьбу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в отсрочке выплаты штрафа в размере $5 млн за нарушение антидопинговых правил.

«Подтверждаем, что получили просьбу от ВФЛА об отсрочке. Мы ответили, что никаких изменений в санкциях не будет», — цитирует пресс-секретаря World Athletics Николь Джеффри L'Equipe.

World Athletics оштрафовала ВФЛА на $5 млн и ещё на $5 млн условно за причастность бывшего руководства федерации во главе с Дмитрием Шляхтиным к фальсификации документов в допинговом деле серебряного призёра чемпионата мира по прыжкам в высоту Данила Лысенко. Штраф должен быть выплачен до 1 июля.

Российские спортсмены вынуждены выступать под нейтральным флагом с декабря 2016 года из-за приостановки членства ВФЛА в World Athletics.

Ранее в РУСАДА сообщили, сколько легкоатлетов обратились за письмами для получения нейтрального статуса.