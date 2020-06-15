В РУСАДА сообщили, сколько легкоатлетов обратились за письмами для получения нейтрального статуса

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала, сколько легкоатлетов обратились в организацию за официальными письмами, необходимыми для получения нейтрального статуса для выступления на международных турнирах.

По словам Пахноцкой, которые передаёт ТАСС, по состоянию на утро 15 июня РУСАДА получило 89 заявок от спортсменов на получение от агентства официальных писем, которые необходимы для оформления нейтрального статуса.

Она также отметила, что 85 человек из обратившихся уже получили письма от РУСАДА.

Российские спортсмены вынуждены выступать под нейтральным флагом с декабря 2016 года из-за приостановки членства ВФЛА в World Athletics.

Ранее в РУСАДА сообщили, когда пройдут первые слушания дел чувашских легкоатлетов.